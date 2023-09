Tarn-et-Garonne : des travaux d’aménagement de la chaussée et de raccordement sur la rue Guileran, à Moissac

La rénovation de la rue Guileran fait partie des projets d’urbanisme du centre-ville de Moissac (Tarn-et-Garonne). La municipalité prévoit des travaux de réfection de la chaussée ainsi que des chantiers sur le réseau d’eau aménagé sous la ville. Le chantier concerne la portion entre la rue de l’Abbaye et la rue Tourneuve. Il durera du 22 août au 14 décembre 2023.

Ce projet a pour objectif de mieux répartir l’espace sur la rue et de remplacer l’ancien réseau d’eau potable par des équipements récents. Différentes opérations sont prévues sur la voirie, dont le terrassement, la démolition de la chaussée et le réglage des trottoirs. Le Syndicat mixte eaux-confluences (Smec) se chargera des interventions au niveau de la canalisation et du raccordement.

Selon le calendrier, le repli de chantier devrait avoir lieu à la mi-décembre, afin de libérer la rue pour les fêtes de fin d’année. Tout au long des opérations, des déviations sont prévues pour les véhicules.