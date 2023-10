Tarn-et-Garonne : des contrats d’équipement pour plusieurs communes dans le département

Le département du Tarn-et-Garonne continue de soutenir les projets de développement communal, grâce à de nouveaux contrats d’équipements, signés le 18 septembre 2023.

La municipalité de Caylus a reçu une subvention d’environ 500 000 euros, qui sera dédiée à la rénovation de son centre technique, à la réfection des toitures des bâtiments communaux et à la création d’un centre de loisirs. La mairie de Cayriech a bénéficié de 140 000 euros pour l’édification de deux logements, pour la création d’un abri au sein de l’atelier municipal et pour la réalisation d’un parking. La Ville-Dieu-du-Temple a obtenu près de 500 000 euros qui seront alloués à la rénovation de son groupe scolaire et à l’aménagement de plusieurs voies.

Pour Bessens, une enveloppe de près de 400 000 euros a été octroyée, afin de rénover ses éclairages publics et de créer un centre culturel au sein de l’église de Lapeyrière. Enfin, la commune de Saint-Sardos a obtenu plus de 250 000 euros pour la construction d’un bâtiment périscolaire, la réhabilitation de bâtiments publics et l’implantation de divers équipements ludiques et sportifs.