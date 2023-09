Tarn-et-Garonne : début de la seconde partie des travaux sur les réseaux du Smec à Castelsarrasin

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, le Syndicat Mixte Eaux-Confluences (Smec) entreprend des travaux à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Ils consistent à remplacer les conduites d’eau potable et à renforcer les collecteurs d’assainissement collectif de la ville. L’objectif est de rénover et de sécuriser la ressource en eau sous la portion de route de l’avenue du Maréchal-Juin, entre la place Omer-Sarraut et la rue Louis-Braille.

La première phase des travaux s’est déroulée du 3 au 28 juillet. La seconde a commencé le 21 août dernier et s’achèvera le 15 septembre 2023. Elle concerne des travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la rue Louis-Braille. L’ensemble du chantier est assuré par l’entreprise Cousin Pradère, un spécialiste des travaux d’adduction et de distribution d’eau potable.

Pour toute la durée des travaux, le Smec a mis en place un itinéraire de déviation pour les usagers de la RD 813, l'accès aux riverains et commerçants est maintenu.