Tarn-et-Garonne : création d’une liaison entre la Coulée verte et le hameau de Birac sur l’avenue d’Ardus à Montauban

Le conseil départemental de Tarn-et-Garonne a entamé des travaux d’aménagement à Montauban durant l’été 2023. Le projet en cours a pour objectif de relier la Coulée verte et le hameau de Birac via l’avenue d’Ardus. Cette infrastructure sera dédiée aux cyclistes et aux piétons, dans le but de faciliter la cohabitation avec les automobilistes et les transports en commun. L’opération améliorera ainsi la sécurité de tous les usagers de la route.

Le coût du projet est estimé à 285 000 euros. Actuellement, le conseil départemental aborde la dernière phase des opérations, qui consiste en l’installation d’une couche d’enrobé. À ce stade, la construction de la chaussée est quasi terminée, permettant ainsi de commencer le chantier complémentaire sur la route de l’Aveyron en direction du hameau de Falguières.

Cette étape supplémentaire comprendra l’aménagement d’un nouveau tronçon de 2,2 kilomètres le long de la voie existante. Les travaux devraient commencer en septembre pour une livraison en fin d’année.