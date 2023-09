Tarn-et-Garonne : création d’un centre d’excellence sportive dans le quartier de Ramiérou à Montauban

En 2021, les élus de Montauban (Tarn-et-Garonne) ont approuvé le projet de création d’un centre d’excellence sportive dans le quartier de Ramiérou. Les travaux ont été confiés à l’entreprise de construction toulousaine GMTP. Ils ont débuté en septembre 2023 pour une livraison prévue en octobre 2024. D’une surface globale de 4 200 m2, le complexe sera composé de quatre bâtiments. Ces derniers seront répartis en quatre pôles : sportif, administratif, restauration et formation. Quant à la structure, elle comprendra notamment deux salles de musculation de 300 m2 chacune et une piste de course couverte. À l’extérieur, la Ville compte aménager six terrains, dont un recouvert de gazon synthétique.

L’opération, estimée à 18 millions d’euros, vise à développer la formation des sportifs de haut niveau en installant des infrastructures adaptées. Elle contribuera aussi à l’épanouissement des pratiques libres et de loisirs, à travers les nouveaux équipements et les formations envisagées.