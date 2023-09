Tarn-et-Garonne : construction d’un centre d’incendie et de secours à Caussade

En février 2023, le conseil départemental du Tarn-et-Garonne a approuvé la construction d’un nouveau centre de secours à Caussade, qui desservira plusieurs autres communes dont Lapenche, Monteils et Puylaroque. Le projet porte sur l’édification d’un bâtiment de plus de 500 m² sur un terrain de près de 5 300 m².

La nouvelle caserne devrait être fonctionnelle, extensible et facile d’accès. Parmi les différents équipements, sont prévus des réserves d’eau, un système de récupération pluvial et des panneaux solaires dans le but de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du centre. Les travaux ont débuté en juillet 2023 pour une livraison prévue à l’été 2024.

Le coût total des opérations est estimé à environ 2,5 millions d’euros. Le Département participe au financement à hauteur de 635 000 euros. Quant à l’apport du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), il s’élève à 855 000 euros.