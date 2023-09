Tarn-et-Garonne : avancement des travaux de construction du complexe sportif de Montbeton

En 2020, la mairie de Montbeton, dans le département du Tarn-et-Garonne, a pris la décision de construire un complexe sportif dans la ville. La pose de la première pierre a eu lieu en 2021, suivie par l’ensemencement de deux terrains mixtes en 2022 et par l’édification de tribunes de 200 places en 2023. Le projet inclut aussi l’aménagement de vestiaires et d’un club-house, un bâtiment de haute performance proposant différents services et dont l’accès sera réservé aux membres. La mise en service de cet équipement devrait se faire dans les prochains mois ; elle sera accompagnée d’une formation des agents d’entretien, prévue en septembre 2023.

Le coût total de l’opération est estimé à plus de 1,5 million d’euros. Pour le financement, la commune de Montbeton a sollicité divers co-financeurs, dont la région Occitanie. Précisons que le projet a été lancé dans le but d’assurer l’avenir sportif de la commune. Outre l’amélioration du confort des usagers, il vise à encourager la pratique du football et du rugby.