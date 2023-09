Tarn-et-Garonne : aménagement de la route de Molières à Montauba

Le chantier d’aménagement de la route de Molières à Montauban (Tarn-et-Garonne) est terminé. Lancé le 19 juin 2023, il concernait le prolongement du trottoir au niveau du hameau du quartier de Birac jusqu’au chemin de Fustié. Les travaux, qui ont duré plus de deux mois, se sont achevés le 31 août dernier. L’opération, initiée par la Communauté d’agglomération Grand Montauban, visait à améliorer le confort et la sécurité des usagers, et notamment des personnes à mobilité réduite. Le coût total du projet est estimé à 280 000 euros.

Outre l’aménagement de la route de Molières, la Communauté d'agglomération compte procéder à la modernisation de l’arrêt de bus TM. Elle planifie également de rénover les plateaux traversants entre l’école de Birac et les zones d’habitation. De son côté, le Conseil départemental entamera la réfection des revêtements de la chaussée sur ce secteur à partir du mois de septembre.