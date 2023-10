Tarn-et-Garonne : aménagement de deux ponts sur l’autoroute A20, à Montalzat, pour favoriser le déplacement de la faune

Des trames vertes ont été aménagées sur deux ponts de l’autoroute A20, à Montalzat (Tarn-et-Garonne). Inaugurées le 26 septembre 2023, elles permettent de rétablir une continuité écologique pour la faune locale. Les banquettes des deux ouvrages ont ainsi été élargies et les revêtements en béton des abords ont été remplacés par de la terre et des cailloux. Les clôtures de l’autoroute ont également été déplacées pour faciliter le passage sous les ponts. Enfin, des haies et des bosquets ont été plantés tout autour des ouvrages.

Les travaux ont été effectués entre septembre 2021 et février 2023. Ils ont été financés par la Communauté de communes du Quercy-Caussadais, le conseil départemental du Tarn-et-Garonne, l’État et la Fédération des chasseurs du département. La création des trames vertes s’inscrit dans le cadre du projet « Via Fauna », une initiative visant à réduire la fragmentation des habitats de la faune sauvage, provoquée par la construction des réseaux routiers.