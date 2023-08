Tarek Nassih, nouveau directeur commercial de BMI France

Retour à l'industrie pour Tarek Nassih. Après avoir démarré sa carrière chez Schneider Electric, ce jeune quadragénaire a effectué l'essentiel de sa carrière chez Lariviere, puis Frans Bonhomme, en tant que directeur régional. Il vient de rejoindre l'équipe de BMI France, dirigée par Viola Ferrario, en tant que directeur commercial. Il mettra à profit sa connaissance du négoce pour améliorer la diffusion des solutions pour les toits plats et développer le conseil et la proximité qu'apportent les distributeurs partout en France. Pour la partie tuiles, Tarek Nassih entend mettre en avant les atouts de la tuile béton, spécialité de Monier, notamment en termes de RSE. La marque, très présente dans le neuf, est challenger en rénovation, ce qui laisse au nouveau directeur commercial beaucoup de latitude pour gagner des parts de marché dans un contexte économique difficile pour les produits de la construction. Le développement d'offres plus structurées autour du photovoltaïque sur les toits en pente répondra aussi à cet enjeu, le groupe étant déjà bien identifié autour du photovoltaïque en toits plats, sous la marque Siplast.