Taralay Impression hop : une collection de revêtements de sols éco-conçus

Une gamme engagée

À travers sa politique de développement durable « we care/we act », Gerflor travaille au quotidien sur la réduction de l’impact de ses activités et sur la façon de produire plus durablement. Avec sa nouvelle gamme Taralay Impression hop et ses 30 décors exclusifs, l’éco-conception prend tout son sens.

Fabriqués en France et intégrant plus de 15% de matière recyclée, les produits de la gamme sont pensés pour vous accompagner longtemps et résister à l’épreuve du temps. Dans une perspective d’économie plus circulaire, les sols Taralay Impression hop sont facilement démontables et réutilisables, et 100% recyclables !

Gerflor vous permet ainsi de joindre votre vision créative à une démarche responsable en valorisant les produits Taralay Impression hop à chaque étape de leur cycle de vie.

Une technologie de pose innovante

Grâce à une construction produit exclusive et brevetée, développée spécialement pour la pose libre, Taralay Impression hop offre une nouvelle façon de travailler : plus facile, plus rapide et plus circulaire !

Sans colle ni transfert, cette nouvelle gamme de sols plombants et résistants à la dilatation vous permet de changer de revêtement en toute simplicité, sur de nombreux types de support, y compris sur de la DVA*.

Son système de pose libre permet non seulement de simplifier l’installation, mais aussi de réduire les nuisances (odeurs, bruit, poussière).

C’est la raison pour laquelle les sols Taralay Impression hop conviennent parfaitement pour les projets en milieu occupé, pour les constructions neuves ou les projets de rénovation.

*Détail du PMO sur le site Gerflor.fr

Un mode d’emploi simplissime :

Nettoyer et marquer l’emplacement Poser une bande de maintien hop à la jonction des rouleaux et positionner les lés Oter le film protecteur puis dérouler le sol Et Hop, c’est posé !

Taralay Impression, la réponse à tous vos besoins

Conçue pour de multiples applications fort trafic, la gamme Taralay Impression s’adapte à tous vos besoins, même les plus exigeants.

Une seule collection qui propose 4 solutions : en pose collée ou pose libre, en version acoustique ou compacte… Cette gamme inédite et personnalisable vous offre une multitude de possibilités.

96 décors exclusifs pour sublimer vos projets ! Taralay Impression, c’est LA gamme créative par excellence. Une palette originale aux effets bois, minéraux, textiles ou graphiques… 100% coordonnables avec les autres gammes Gerflor ! La collection va même jusqu’à la personnalisation avec My Taralay Impression

Le Groupe Gerflor

Gerflor est une entreprise proposant depuis plus de 80 ans des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables de sols souples, de linoleums, de revêtements muraux et éléments de finition.

Ce vaste portefeuille de produits lui permet de répondre aux exigences et besoins spécifiques de nombreuses applications : bâtiments sanitaires et médico-sociaux, éducatifs, résidentiels, tertiaires, sportifs (gymnase et surface de jeux extérieurs) ou encore industriels.

Vous désirez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site www.Gerflor.fr et découvrez toutes les spécificités Taralay Hop qui vont assurément simplifier vos projets.

Contenu proposé par Gerflor