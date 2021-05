« TaHoma Suite est conçue pour simplifier le quotidien des installateurs », Marie Canetta (Somfy France)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Somfy Supprimer Domotique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec le lancement de TaHoma Suite, Somfy accompagne la démocratisation de l’univers connecté dans les foyers avec une offre de service qui facilite son utilisation par le particulier, mais aussi et surtout son installation et sa maintenance par les professionnels. Marie Canetta, responsable marketing Accès sécurité & connecté chez Somfy France détaille ce nouvel outil intuitif et pratique.



TaHoma Suite est simplifie l’accès à l’univers connecté pour le consommateur comme pour le professionnel. Comment est né ce nouvel outil ?

Nous sommes partis d’un double constat. D’une part, les particuliers souhaitent centraliser les usages, se libérer des tâches répétitives, simplifier et unifier tout ce qui est gestion de la maison (confort, sécurité, performance énergétique), peu importe la marque du produit. De l’autre, les professionnels qui ont encore parfois du mal à “apprivoiser” et vendre les produits connectés, parce qu’ils ont un peu d’appréhension par rapport à ces produits.



Pourtant, au niveau des ventes, après une certaine méfiance du consommateur, la domotique semble enfin décoller ?

Ce marché est effectivement en plein développement depuis deux ou trois ans, avec une progression de 30% par an. Il y a plus d’offres, les prix baissent et surtout la démocratisation des assistant vocaux a beaucoup aidé. Cependant, nous ressentions encore deux freins : les particuliers avaient encore un peu l’impression que le connecté étaient réservé aux experts, un peu “geeks”, et avec un budget toujours accessible ; de l’autre, les professionnels qui ont pour vocation de conseiller les clients sur des solutions quasiment sur-mesure pouvaient se trouver dépasser par une méconnaissance ou un rapport compliqué avec cet univers du connecté, parce que ce n’est pas une chose avec laquelle ils ont grandi. Forcément, lorsqu’on n’est pas à l’aise avec une solution, et qu’en plus elle évolue assez vite, on met les deux pieds sur le frein et on n’y va pas.



Sur le même sujet Somfy donne la main aux installateurs avec TaHoma Suite



Dans ce contexte, Somfy a voulu aller plus loin que ce qu’il propose depuis 15 ans, avec maintenant plus de 6 millions d’objets connectés dans le groupe et rendre accessible aux installateurs toute la puissance de la connectivité. TaHoma Suite est conçue pour simplifier le quotidien des installateurs et donc celui de ses clients pour rendre cet univers plus simple, plus accessible, plus intuitif et plus facile à promouvoir derrière. C’est une offre sur trois axes de simplification : au domicile pour le particulier ; au démarrage pour le professionnel installateur ; la maintenance et la rapidité d’intervention.



Le premier niveau de “Suite” concerne en priorité le consommateur ?

TaHoma Switch est la première commande intelligente de la maison, associée avec l’application TaHoma dont l’ergonomie a été totalement repensée. Cette nouvelle commande vient remplacer l’ancienne box TaHoma qui n’était finalement qu’une passerelle entre un Smartphone et des objets. Nous avons renforcé l’usage sur le produit en lui-même, en ajoutant deux boutons personnalisables, lanceurs de scénarios, auxquels on va pouvoir associer des raccourcis vers des usages du quotidien, comme « je pars » qui va fermer les volets, baisser le chauffage, activer l’alarme, etc. réunis en un seul bouton ; et la fonction « je rentre », qui fait l’inverse. Le scénario est adapté à chacun, en fonction de ses habitudes de vies, du nombre d’objets connectés, et c’est au particulier de choisir ce qu’on met sous ces boutons-là. L’avantage est que cette commande peut être disposée où on veut dans maison, en fonction de l’usage, puisqu’elle fonctionne en WIFI avec la box FAI (Internet) et n’a plus besoin d’y être reliée par un câble Ethernet. Ce n’est plus la technologie qui impose son usage, mais l’utilisateur qui adapte la technologie en fonction de ses besoins.



Les scénarios sont donc configurés par l’installateur, qui doit être en mesure de savoir le faire ?

C’est là qu’on arrive aux deux autres axes de TaHoma suite, le premier étant l’application mobile TaHoma Pro, dédiée aux professionnels. Elle vient simplifier et fluidifier l’installation et le paramétrage des chantiers. Là où auparavant il fallait l’interface web et le PC, ce qui n’était pas très pratique, une application mobile vient assurer l’installation sans risque d’erreur en guidant le professionnel pas à pas. Pour chaque type de produit, il a une application détaillée de la procédure à suivre. On assurer aussi la mise en service plus rapide et plus simple avec ou sans Internet, puisqu’il est possible de pré-paramétrer la nouvelle commande à distance sans Internet. Enfin, étant donné que l’installateur a accès à toutes les boîtes TaHoma de ses clients, s’il les a enregistrées, il peut à distance accompagner ses clients et prendre la main, si le client lui en a donné l’autorisation, sur l’application consommateur pour faire des réglages, et effectuer des opérations à sa place.



Si le particulier veut entrer un nouveau scénario, il peut faire dans ce cas appel au professionnel ?

Il peut aussi même le faire lui-même. Nous avons complétement repensé l’ergonomie de l’application consommateur TaHoma afin de simplifier les changements de scénario, pour que le client puisse agir sans l’assistance du professionnel, qu’il puisse facilement naviguer seul. Mais il peut aussi demander au professionnel, dont les coordonnées peuvent être référencées directement dans l’appli consommateur. TaHoma pro permet cette installation et cet accompagnement fiable et sans erreur.



Le troisième élément Serve-e-Go existait déjà ?

C’est la fonction « facile à maintenir », lancée effectivement fin 2020. Serve-e- Go est un outil de maintenance en ligne, qui permet de préparer les interventions à distance, de réduire voire d’éviter des déplacements sur les chantiers. Si je prends un volet roulant IO, le professionnel peu vérifier en ligne l’état de fonctionnement du moteur, quel est le problème s’il y en a un, et du coup préparer sa pièce avant d’arriver sur le chantier. C’est vraiment pour lui faire gagner du temps et optimiser son temps et l’argent qui y est associé.



Pour le consommateur, ce service a aussi un côté très rassurant ?

Complétement. Le client peut voir que l’artisan assure un bon suivi de l’installation. Il peut même être force de proposition, lorsque par exemple un store atteint les 10 000 cycles, et faire de la maintenance préventive. Cela s’inscrit totalement dans la démarche de développement durable mise en place chez Somfy autour du label Act for Green.



Comment avez-vous ciblé les points les plus important pour les professionnels, ceux qui pouvaient poser problème ?

Nous avons la chance, chez Somfy, d’avoir une présence sur le terrain assez importante via nos équipes commerciales et support, qui sont au contact des professionnels qui nous font régulièrement des remontées de ce qui fonctionne ou pas, de ce qui pourrait être utile. Par exemple, ils pouvaient, auparavant, faire de l’installation sur un chantier à distance, mais par un PC. Le passage à l’application mobile répond à une vraie demande pratique. Nos équipes marketing et développement ont centralisé les remontées terrain, monté un projet que nous avons présenté aux professionnels, qu’ils ont validé l’offre lancée le 18 mai sur le marché.



Quelles précautions avez-vous pris en ce qui concerne la protection et la sécurité des données ?

Le risque zéro n’existe pas. Néanmoins, Somfy, de la conception à la durée de vie de ses produits, met tout en place pour rassurer, protéger et garantir le plus haut niveau de sécurité que le puisse propose. Cela passe par différents niveaux. Sur la conception des produits, on va travailler sur la détection d’arrachement dans le domaine de la sécurité, on va pouvoir – pour les caméras – abaisser un petit volet pour préserver l’intimité. En ce qui concerne les données stockées ou en transit, elles sont cryptées et, évidemment soumises à la RGPD. Elles sont stockées sur des serveurs européens situées pour la plupart en France. Nous faisons régulièrement des audit, interne ou externe, pour détecter d’éventuelles failles et les corriger. Mais cette vigilance est vraiment un des piliers de Somfy. Notre nouvelle commande intelligente a été soumise a des tests chez le leader mondial dans le domaine de ces tests de sécurité, qui nous a décerné la médaille d’or pour TaHoma Suite avec une réponse aux exigences de cyber sécurité (mise à jour, connexion, sécurité des données stockées et transmises). On se doit d’être irréprochables sur ce point-là.



Comment accède-t-on à TaHoma Suite ?

C’est un ensemble de service. La TaHoma Switch peut être commandée soit par un consommateur en direct, soit par un professionnel qui l’achètera directement chez Somfy ou via des intermédiaires. Les autres outils, professionnels, ne sont pas réservés aux seuls installateur labellisés Experts Somfy. L’application est disponible en téléchargement gratuit. Notre enjeu n’est pas de faire du connecté un business, mais c’est un outil pour faire la promotion de la maison intelligente, et donc plutôt des éléments qui vont autour. Notre ambition est vraiment de satisfaire nos clients qu’ils soient pros ou particuliers en leur proposant des services.



Le lancement de TaHoma Suite est aussi une opération forte en direction des professionnels ?

On a un souhait de renforcer les liens entre les professionnels et le groupe et la marque Somfy. De créer de la valeur ensemble et de fidéliser nos clients à la marque.