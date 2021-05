Tado lève 38 M€ pour s’attaquer à l’habitat collectif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Entreprises Supprimer Tado Supprimer Thermostat intelligent Supprimer Europe Supprimer Levée de fonds Supprimer Valider Valider

Le fabricant allemand annonce une levée de fonds de 38 m€ auprès de ses actionnaires historiques. Par ailleurs, il va conclure un partenariat stratégique avec noventic pour développer et distribuer pour le marché proptech du logement collectif.

Tado, fabricant qui conçoit des thermostats intelligents et des services liés à l'énergie domestique, vient de lever 38 M€ auprès de ses actionnaires historiques, parmi lesquels figure Total. Par ailleurs, la société allemande va conclure un partenariat stratégique avec noventic, groupe paneuropéen présente en France notamment avec l’entreprise Qundis (compteur d’énergie). L’objectif : « développer et distribuer de nouveaux produits à haut rendement énergétique pour le marché proptech du logement collectif. » Les fonds seront également « utilisé pour développer les technologies de chaleur durable, des solutions OEM pour les fabricants de chauffage et de refroidissement, et pour l’expansion sur de nouveaux marchés. »