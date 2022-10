« T’ES REFAIT » », la web-série pour embarquer les jeunes vers les métiers de la rénovation

Apprenti en CFA et passionné par le développement durable, Noah décide de se lancer un défi : créer son propre média vidéo, afin de mettre en avant les métiers de la rénovation énergétique.

C’est le « pitch » (ou bref résumé) de la web-série «T’ES REFAIT », dont le CCCA-BTP et l’Ademe ont annoncé le lancement à Batimat le 6 octobre.

Découpée en 30 épisodes, elle vise à capter l’attention des 15-24 ans, dont elle décline les codes et centres d’intérêt, sur les formations et les métiers de la rénovation énergétique.

150 000 personnes à recruter à l’horizon 2023 dans les métiers de la rénovation

« Avec près de 800 000 rénovations engagées par an dans le seul secteur du logement, le bâtiment doit recruter 150 000 personnes dans les deux ans », contextualise Gilles Aymoz, directeur adjoint Villes et territoires durables à l’Ademe. Et de rappeler : « les métiers du secteur pâtissent d’une image négative : ils ne seraient pas suffisamment innovants, pas ouverts aux jeunes femmes. Il est temps de les revaloriser : les professionnels de la rénovation sont un peu les infirmiers de la planète ! ».

Le CCCA-BTP et l’Ademe se sont ainsi associés pour initier une grande campagne digitale de recrutement. Pierre angulaire de la démarche, la web-série « T’ES REFAIT ! » sera lancée le 31 octobre prochain. « Un projet auquel nous avons consacré un budget d’1 M€, chiffre Franck Le Nuellec, directeur Marketing, Développement et Innovation stratégique du CCCA-BTP. C’est beaucoup, mais à la hauteur des enjeux. »

Des personnages fictifs au contact de professionnels du BTP bien réels

Au fil des épisodes, Noah, qui vit en colocation avec Jade, une jeune femme qui cherche encore sa voie part, caméra en main, à la rencontre de personnes évoluant dans le BTP : apprentis, formateurs, chefs d’entreprise, employés, mais aussi influenceurs. La particularité de ce programme : faire intervenir des personnages fictifs au contact de professionnels bien réels. « Cette série sera diffusée le plus largement possible sur les supports consultés par les jeunes, à l’image de TikTok. Nous avons choisi un ton décalé, dynamique et entraînant pour interpeller les jeunes, étant précisé que notre démarche s’adresse aussi aux parents, commente Franc Le Nuellec.

Les jeunes intéressés seront guidés vers une plate-forme dédiée leur permettant d’être contactés par les organismes formant aux métiers du BTP et de la rénovation, présents partout en France. « Notre objectif est de parvenir à orienter 50 000 jeunes candidats dans les prochains mois, reprend Franck Le Nuellec. Il ne s’agit pas seulement de les diriger vers un diplôme, mais avant tout vers un métier. Nous ciblons d’ailleurs aussi des personnes en reconversion. » Les résultats de la campagne seront par ailleurs évalués chaque semaine. « Un gage d’efficacité dans notre veille, car nous seront en mesure de réagir en temps réel. »