Systra renforce son expertise en tunnels

Le groupe d’ingénierie et de conseil spécialisé dans les transports publics et les solutions de mobilité, a annoncé le 5 octobre avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de la société d’ingénierie italienne SWS, spécialisée dans la conception de tunnels et d'ouvrages souterrains.

Avec l'acquisition de l'Italien SWS, société d’ingénierie spécialisée dans la conception de tunnels et d'ouvrages souterrains, Systra se positionne en acteur mondial de premier plan dans le domaine et renforce sa présence en Europe où il pourra désormais accéder à de nouveaux marchés en conception-réalisation de tunnels. Une activité complémentaire de son coeur de métier, l'ingénierie dans le domaine ferroviaire et du métro.

Le Centre mondial d’excellence en ingénierie des ponts et tunnels de Systra ainsi renforcé sera capable de mobiliser rapidement d’importantes équipes d’experts aussi bien en local qu’à l’international pour les projets de conception-réalisation.

Grâce à ce service clé en main et sur mesure, les constructeurs vont ainsi pouvoir améliorer la compétitivité de leurs projets en termes de délais, de coûts et de durabilité, tout en répondant aux exigences des maîtres d’ouvrage et des usagers, dont la conscience environnementale s'est accrue, et aux critères de sécurité, devenus plus stricts.