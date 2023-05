Systèmes solaires thermiques : comment les installer ?

« Il faut vérifier la compatibilité de la toiture »

David Cavalière, Marion Energies

« Avant tout, il faut vérifier la compatibilité et l’état de la toiture et obtenir les autorisations de la mairie. L’étude du projet doit prendre en compte l’aspect économique et écologique. Par exemple, il ne sert à rien d’installer du solaire thermique en remplacement d’un chauffe-eau existant qui fonctionne, avec une faible consommation d’ECS. En général, pour un ménage à deux ou trois personnes et un chauffe-eau opérationnel, nous conseillons juste des panneaux photovoltaïques. Au-delà, des panneaux hybrides. En remplacement de matériel, tout est possible : un Cesi, de l’hybride, du PV avec PAC. Souvent, nous proposons six panneaux hybrides et deux panneaux photovoltaïques pour 4 personnes, ce qui permet une production d’environ 3 MW par an en plus de l’ECS. S'il y a une voiture électrique, une PAC ou davantage de consommation d’ECS, nous proposons plus de PV. Dans tous les cas, il faut ensuite bien revoir les périodes de fonctionnement des appareils : le meilleur rendement de la production solaire est l’après-midi. »

David Cavalière, gérant de Marion Energies, à Montaigu (Vendée)

« Je préfère installer des systèmes pressurisés »

Joël Duperray, SARL Duperray

« Le solaire thermique est très rentable dans les zones ensoleillées. Mais il peut être performant partout, pourvu que le dimensionnement soit bien étudié et que la pose bien effectuée. Il est d’ailleurs préférable de le poser sur une toiture car plus ils sont hauts, moins il y aura d’ombre sur les panneaux. Il faut bien sûr s’assurer de la qualité de la toiture. Ensuite, il est possible d’alimenter un chauffe-eau ou un système solaire combiné. Le SSC est plutôt adapté pour les planchers chauffants. C’est un peu juste pour un réseau de radiateurs à moins de mettre une chaudière en appoint. Il faut aussi beaucoup de capteurs et un ballon tampon qui va de 800 à 4000 litres, ce qui représente un important volume à placer. Côté matériel, je préfère installer des systèmes pressurisés car aucune pente n’est nécessaire et on peut les installer partout. Combiner un SSC à une PAC géothermique est certainement le meilleur système actuellement. »

Joël Duperray, gérant de SARL Duperray, à Yssingeaux (Haute-Loire)

« Nous débutons toujours par une analyse de la situation »

« Depuis 2004, nous accompagnons nos clients pour leurs besoins en installations solaires photovoltaïques et thermiques. Nous débutons toutes nos opérations par une analyse de la situation : le nombre de personnes dans le foyer, la consommation en eau chaude et en chauffage, la façon dont ils les utilisent. Nous essayons de comprendre leur fonctionnement et leur consommation afin de trouver la meilleure solution afin de réduire au plus bas leur facture d’énergie. Pour optimiser les rendements des panneaux, nous ne posons pas en exposition plein nord et évitons les situations est et ouest, ou tout du moins pas à plus ou moins de 70° du sud. Il faut bien sûr vérifier que la toiture et la charpente puissent supporter les panneaux et étudier le passage des canalisations, en veillant à respecter la pente entre les panneaux et le ballon. Pour les Cesi, nous préférons les versions autovidangeables qui réclament moins d’entretien et dont les cuves sont garanties à vie. Leur pose demande juste un peu plus d’expérience. »

Nicolas Bailly, gérant de Provence Energie Solaire Services, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)