Syntec-Ingénierie parraine la promotion 2025 de l’ESTP

Les étudiants de la promotion 2025 de l’ESTP Paris seront parrainés par Syntec-Ingénierie et 11 de ses entreprises adhérentes dont Ingérop, Artelia, Tractebel, Vulcain ou encore Systra. Objectif : valoriser les métiers de l’ingénierie auprès des étudiants, et renforcer les liens entre l’ESTP et les bureaux d’études qui recrutent, chaque année, nombre de ses diplômés.



Une première pour la fédération professionnelle. « Les jeunes ingénieurs ont, à juste titre, de plus en plus d’appétence pour les problématiques environnementales et sociétales en ingénierie, relève Pierre Verzat, président de Syntec-Ingénierie. Des enjeux que nous partageons et pour lesquels nos entreprises adhérentes sont résolument engagées dans la conception des projets dont elles ont la charge. »





Sessions de recrutement des élèves ingénieurs



« Ce parrainage est une magnifique traduction de l’ancrage de l’école dans son écosystème, s’enthousiasme de son côté Joël Cuny, directeur général de l’ESTP Paris. Il concrétise l’engagement de Syntec-Ingénierie dans la gouvernance de l’établissement, et permet d’ores et déjà aux entreprises qui composent le collectif parrain de contribuer à son projet stratégique « ESTP 2030 » ». Axé sur la formation initiale et continue, celui-ci, qui prend en compte les enjeux de transition écologique, le développement de la recherche et de son positionnement international, vise à former « des ingénieurs de grande qualité qui font l’excellence de la filière », appuie Joël Cuny.



Les représentants des 11 entreprises proposeront durant ces trois ans des projets guidés. Au programme notamment : des visites de chantiers, des actions d’accompagnement et des sessions de recrutement des étudiants, mais aussi des interventions de professionnels dans le cadre de cycles de conférences. De quoi apporter aux élèves une grille de lecture supplémentaire et pratique des métiers représentés par Syntec-Ingénierie.