Synermat tient son édition 2021 à Lille

Le salon commun aux trois groupements Matnor, Mat + et Starmat se tient à Lille mercredi 22 et jeudi 23 septembre.

Plusieurs fois reporté, le salon Synermat revient enfin. Cette initiative commune de trois groupements adhérents à CMEM, Starmat, Matnor et Mat+, se déroulera, pour cette quatrième édition, mercredi 22 et jeudi 23 septembre à Lille Grand Palais. L'occasion pour les adhérents de ces trois réseaux, qui pèsent ensemble 1,7 Md€ de CA, de se retrouver après dix-huit mois de distance contrainte, et de rencontrer les 160 fournisseurs présents sur cette manifestation, qui marque le retour des salons de distributeurs. Synermat a opté pour un format facilitant les rendez-vous, chaque participant en assurant entre 15 et 22 par jour de salon. Des offres promotionnelles sont assurées durant les deux jours.