Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques : des travaux d’enfouissement des réseaux BT/EP/FT sur la RD 422

Territoire des communes de Jaxu, Ispoure et Lacarre : le Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques opère des travaux d’enfouissement des réseaux BT/EP/FT sur la RD 422.

L’enfouissement des réseaux BT/EP/FT réalisé par le Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) sur la RD 422 sera exécuté en deux phases. Les travaux sur les parties basses et médianes du chantier sont prévus entre le 22 octobre 2020 et le 30 novembre 2020. Puis, s’ensuivront ceux sur la partie haute qui s’étaleront jusqu’au 8 janvier 2021. Le SDEPA a confié la réalisation des ouvrages à l’entreprise SDEL (Pyrénées-Atlantiques).

Par souci de sécurité des usagers de la RD 422, et pour le bon déroulement des travaux d’enfouissement des réseaux, un arrêté conjoint portant sur la réglementation de la circulation de la RD 422 a été publié par l’Unité Technique Départementale Basse-Navarre et Soule le 19 octobre 2020. Il informe notamment des coupures sur cette route départementale durant les différentes phases du chantier.

Pour les travaux sur les parties basses et médianes, la RD 422 sera inaccessible du PR 4+040 jusqu’au PR 4 +280. La déviation mise en place empruntera la RD 22 et la RD 933 via les agglomérations de Jaxu, Lacarre et Ispoure. Les travaux sur la partie haute occasionneront quant à eux une coupure à partir du PR 3 +800 jusqu’au PR 4+040 sur la RD 422. Par conséquent, les véhicules seront redirigés vers la voie communale dite « du village » via l’agglomération de Jaxu.