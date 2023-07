SynBios’ à Montpellier : une toile qui réduit jusqu'à 40 % les besoins en climatisation

C’est dans une démarche d’éco-conception et de faible émissivité que le cabinet Catorze D&B Architecteurs a imaginé le projet SynBios’. Participant à l’économie d’énergie du bâtiment, la solution avancée, Soltis Feel 99 LowE agit comme une barrière thermique, limitant la réémission de chaleur à l'intérieur des bâtiments et réduisant ainsi jusqu’à 40 % des besoins en climatisation.

© Pauline Chovet / Serge Ferrari

Performances énergétiques et confort visuel

La toile screen micro-perforée Soltis Feel 99 LowE associe légèreté et résistance tout en procurant un confort thermique renforcé grâce à son traitement faible émissivité : la face claire, permet de gérer l’apport de lumière naturelle tandis que la face métallisée s’occupe de réguler la chaleur entrante.

© Pauline Chovet

Agissant comme une barrière thermique, elle constitue une innovation spécialement pensée pour le confort de l’utilisateur.

Un bâtiment éco-conçu

Pour tendre vers une autonomie énergétique et réduire au maximum les charges d’exploitation, l’ossature, la toiture et l’isolation de ce bâtiment ont été réalisées avec des matériaux biosourcés. L’immeuble intègre des panneaux solaires en façade ainsi que des bornes de recharge électriques, tandis que les espaces extérieurs ont fait l’objet d’une forte végétalisation (jardinières, potager, ruches et nichoirs à oiseaux). Pour sa construction responsable et éthique SynBios a été reconnu Bâtiment Durable Occitanie (BDO) niveau OR.