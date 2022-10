Symbiose énergétique entre agriculture et toitures

Consacré à l’optimisation des consommations énergétiques des serres d’agriculture urbaine en toiture, le projet européen Greenhouses to reduce CO2 on Roofs (Groof) a réussi sa démonstration technique. Jusqu’à la fin 2023, une nouvelle phase de coaching d’entrepreneurs d’agriculture urbaine approfondira la recherche sur le plan des compétences à mobiliser et de la viabilité économique.