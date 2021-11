Sylvania lance un luminaire sans pic de bleu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Eclairage artificiel Supprimer Développement durable Supprimer France Supprimer Feilo Sylvania France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de systèmes d’éclairage sort un nouveau luminaire qui a un spectre de la lumière proche de celui du soleil, et qui arrive donc à effacer le pic de bleu, caractéristique des lumières artificielles.

La directrice marketing de Sylvania, Sophie Houde, n’y va pas par quatre chemins : “Il s’agit de la technologie de luminaire qui se rapproche le plus aujourd’hui de la lumière naturelle.” Le fabricant de systèmes d’éclairage lance sa gamme de luminaires Luminature, et entend bien prouver que cette nouvelle technologie fait rupture. Deux points appuient ce propos. Le premier concerne l’absence de pic de bleu, une caractéristique pourtant omniprésente sur les systèmes d’éclairage actuels, et dont Luminature a réussi à se débarrasser. Ce dernier présente aussi un excellent indice de rendu des couleurs de >97, alors que la moyenne est généralement de >80 pour monter jusqu’à >90 pour les meilleurs luminaires du marché. Les rouges, habituellement difficiles à rendre, bénéficient également d’un bon R9>90. A cela s’ajoute une basse luminance de L <200 Cd/m2 à 65° et un faible éblouissement de UGR <16 sur la gamme Optix de Sylvania, les luminaires les plus hauts de gamme de la marque. De plus, les possibilités d'agencement sont multiples, avec des versions encastrée, linéaire, surface ou encore suspendue.



Respecter le rythme circadien



Avoir un tel rendu des couleurs et une lumière proche de celle du soleil amène Sylvania à préconiser Luminature dans quatre situations spécifiques. Avec un bon rendu des couleurs, le fabricant destine naturellement son produit aux espaces commerciaux, comme les showrooms ou encore les industries de l’imprimerie. Mais Sylvania avance surtout le bien-être, en s’appuyant sur les recherches concernant le rythme circadien. Ce dernier est influencé par la lumière et l’obscurité, qui régulent la sécrétion d’hormones permettant notamment de dormir et de s’éveiller en respectant les besoins naturels du corps. Ainsi, Sylvania préconise Luminature pour les lieux d’apprentissage, les établissements de santé et les espaces de travail afin d'accroître la concentration, le bien-être mais aussi la productivité des occupants. L’entreprise a d’ailleurs testé ses solutions au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, dont 50 % des bureaux individuels sont à présent dotés de luminaires Luminature.

L’entreprise compte aussi sur sa solution HCL Sylsmart, qui permet de contrôler et d’adapter l’éclairage en fonction de l’heure de la journée. Doté d’un capteur GTB, il peut aussi adapter sa puissance en fonction de la luminosité de la pièce et de la présence de personnes. Luminature est aussi disponible entre 3000 ou 4000K fixe, moins onéreux.

Si aucun test grandeur nature n’a encore été réalisé, Sylvania annonce un ratio mélanopique (MR) de son luminaire Optix de >0,77 à 4000 K. L’entreprise doit maintenant réussir à placer Luminature sur le marché, et surtout convaincre les professionnels des intérêts de ces systèmes d’éclairage.