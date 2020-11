Sylvania anticipe la fin des tubes fluo T8

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Artisan électricien Supprimer Feilo Sylvania France Supprimer Dans les agences Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Valider Valider

Le fabricant commercialise deux nouvelles gammes de tubes LED Universal et déploie dans les négoces un vaste dispositif de communication.

Avec près de 20 millions de produits vendus par an, le marché des tubes fluorescents reste très important car ces produits sont utilisés dans de nombreux secteurs (tertiaire, industrie, commerces, collectivités locales...). Pourtant, ils vont disparaître le 1er septembre 2023, conformément à la réglementation européenne. Pour accompagner les professionnels dans ce changement, Sylvania propose une offre complète de solutions performantes, idéale pour anticiper la réglementation et opter dès à présent pour la technologie LED en remplacement des tubes fluorescents T8. Pour simplifier les électriciens et les distributeurs, le fabricant propose une nouvelle génération de tubes LED retrofit T8 Universal, compatible avec les trois types d’installations (ballasts ferromagnétiques, électroniques et branchements directs).

Deux gammes qui vont de 117 à 150 lm/W

Conçue pour toutes les applications, elle se compose de deux gammes : la ToLEDo T8 Universal, recommandée pour une intégration dans des luminaires ouverts destinés à l’éclairage intérieur. Disponibles en version 1200 mm/18 W et 1500 mm/24 W en remplacement des tubes fluorescents 36 W et 58 W, ces nouveaux tubes bénéficient d’un flux lumineux allant jusqu’à 2800 lm. D’une durée de vie de 30.000 heures, ils sont garantis 3 ans.

Quant à la seconde, la ToLEDo Superia T8 Universal, elle est adaptée pour une installation dans les luminaires étanches fermés (stations-services, parkings, entrepôts, commerces…) dans des conditions thermiques extrêmes (-20 à +55°C). Proposés en trois dimensions (600, 1200, 1500 mm) et trois puissances (7,5 - 16 - 24 W), ces tubes conviennent au remplacement des tubes fluorescents 18, 36 et 58 W. Offrant un flux lumineux jusqu’à 3600 lm, ils sont garantis 5 ans pour une durée de vie de 60.000 heures.

Une communication déclinée aussi en ligne



En parallèle, pour informer les installateurs et les distributeurs et les aider à anticiper dès à présent le passage obligatoire aux tubes LED, Sylvania déploie un vaste dispositif de communication en points de vente (brochure, PLV, affiche…) qui sera également décliné en ligne sur son site internet et sa page LinkedIn.