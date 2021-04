Sylvalliance accueille le Groupe Yvon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer France Supprimer Sarthe Supprimer Sylvalliance Supprimer Nébopan Supprimer Valider Valider

Avec cette nouvelle adhésion, le groupement d’indépendants conforte sa place de leader sur le marché du bois et de ses dérivés avec 22 adhérents et 150 points de vente pour un chiffre d’affaires cumulé en 2020 de 880 M€.

Sylvalliance vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel adhérent : le Groupe Yvon. Ce négociant d'origine sarthois, ancien adhérent Nébopan jusqu'au 31 décembre 2019, compte trois entreprises (Yvon- SFM - JP Beurier) et "116 collaborateurs répartis sur huit sites" (dont cinq points de vente). Il "a réalisé un chiffre d'affaires de 43 M€ en 2020". Si l’adhésion est effective depuis le 17 février 2021, elle a été rendue publique le 12 avril dernier par un communiqué.

C’est une arrivé de choix pour Sylvalliance. Elle lui permet d’étendre son maillage géographique notamment dans l’ouest de la France, zone blanche du groupement. Elle conforte, également, un peu plus sa position de leader sur le marché du bois et et de ses dérivés, et de premier groupement du secteur avec des ventes cumulées (France et Belgique) de 880 M€.