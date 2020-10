SUSANNA FRITSCHER, UN ART DE L'ESPACE

Dans la sphère architecturale, cela fait déjà plusieurs années que circule le nom de l'artiste Susanna Fritscher, dont la renommée a pris de l'ampleur, depuis sa magistrale intervention pour l'inauguration du musée d'arts de Nantes, en 2017, réhabilité et agrandi par les architectes britanniques Stanton Williams. Elle a investi cette année la galerie du centre Pompidou-Metz, de Kengo Kuma et Jean de Gastines, et occupe l'une de salles du Louvre Abu Dhabi, sous le célèbre dôme de Jean Nouvel. Une actualité qui invite à revenir sur une œuvre qui ne prend sa mesure qu'in situ, dans un véritable corps à corps mouvant et réactif avec l'architecture, aussi poétique que troublant.