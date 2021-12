Suresnes : bientôt de nouveaux logements étudiants dans l’ancien siège d’Airbus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’ancien siège du groupe Airbus, partiellement occupé par l’école de commerce SKEMA, fait l’objet d’un projet de rénovation. Les travaux ont été officiellement lancés.

À Suresnes (Hauts-de-Seine), en partenariat avec Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social, le bailleur social Vilogia s’est lancé dans la réhabilitation d’une partie de l’ancien siège du groupe Airbus, pour le transformer en résidence étudiante. Les travaux ont débuté en juin 2021. Toutefois, la pose de la première pierre a eu lieu le 26 novembre dernier.

Dans le cadre de ce programme immobilier, Vilogia aménagera 270 logements sur ce site qu’elle a acquis en 2019. Ceux-ci seront répartis en 173 logements T1, 53 logements T1 bis et 45 logements collectifs en « grappes ». Ces unités ne seront pas seulement réservées aux étudiants de SKEMA. Elles seront aussi accessibles aux autres jeunes. Au terme de ce chantier, cet immeuble offrira également 1 900 m² de commerces et plus de 6 000 m² d’entrepôts de stockage. Notons que la réhabilitation de cet ancien site d’Airbus s’inscrit dans le cadre des objectifs environnementaux de Vilogia. Cette dernière réalisera une économie de 1 700 tonnes de CO2 en transformant l’existant. Les logements issus de ce projet seront aussi labellisés NF Habitat HQE-QUALITEL.

Ce chantier, qui devrait être achevé en février 2023, est estimé à 44 M€. Il est financé par la Banque des Territoires et Action Logement.