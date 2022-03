Sur MID Matériels, venez relever le défi du carbone !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée MID Matériels Supprimer Entreprises Supprimer Travaux publics Supprimer Matériel de chantier Supprimer France Supprimer Valider Valider

La transition énergétique des machines et véhicules du BTP seront au cœur de la première journée de MID Matériels. Rendez-vous est donné le 12 avril prochain pour la 2e édition de cet événement digital incontournable qui fédère les acteurs du marché des équipements de construction autour des grands enjeux du secteur.

Le secteur de la construction n’échappe pas aux défis de la transition énergétique. Les utilisateurs, loueurs et fabricants de matériels travaillent tous à la réduction de leurs émissions de CO2. Pour y parvenir, ils investissent progressivement dans des motorisations alternatives (électrique, hybride…) ou testent de nouvelles générations de carburants moins émetteurs.

Une dynamique de transformation est enclenchée et charrie son lot de promesses, mais aussi d'interrogations. Quelles sont les performances environnementales réelles de chaque solution ? Quelle est leur niveau de maturité et de fiabilité ? Les nouvelles énergies sont-elles véritablement opérationnelles une fois passées au révélateur du chantier ?

C'est à ces questions de fond que les plus grands utilisateurs, loueurs et fabricants de matériels apporteront des réponses lors de la première journée de MID Matériels, l'événement digital qui connecte les acteurs des matériels de la construction.

Pour ouvrir l’évènement, Hélène Chauviré, manager pour Carbone 4 et co-responsable de la pratique « Performance climat » rappellera les enjeux politiques et environnementaux auxquels doivent faire face les acteurs du secteur. Pour synchroniser les agendas climatiques et industriels, beaucoup comptent sur les biocarburants. Le débat sera au rendez-vous sur ce thème lors d’une table ronde regroupant Audrey Miclard (directrice développement durable du groupe Kiloutou), Fabrice Blanc (directeur matériel d’Eiffage Génie Civil) et Deyanira Ricaurte (ingénieure d'affaires biocarburants et carburants bas carbone de TotalEnergies).

De l’innovation au terrain

Ce sera enfin au tour des énergies dites "alternatives" d'être passées au crible par les experts de notre seconde table ronde qui réunira Olivier Grisez (directeur général Rental France de Loxam), Anthony Flandin (directeur matériel d'Eurovia Centre-Est) et Philippe Boucly (président de France Hydrogène).

Soucieux de témoigner de leur engagement et de la qualité de leur réponse aux besoins exprimés par leurs clients, Bergerat Monnoyeur, Dieci, JCB, Manitou, Merlo, JCB viendront dévoiler, tout au long de la journée, leurs dernières innovations au travers de présentations et retours d'expériences détaillés.

