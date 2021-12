Sur-Mesure Menuiserie s’élargit dans la Loire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Loire Supprimer Valider Valider

Sur-Mesure Menuiserie poursuit son tissage hexagonal avec l’entrée dans le réseau de l’établissement GF Sur-Mesure situé à Saint-Chamond (42).

Spécialiste du sur-mesure et de la rénovation avec pose, le réseau Sur-Mesure Menuiserie est composé de professionnels indépendants de la menuiserie, majoritairement composé d’artisans, qui « conseillent et accompagnent les clients, précise Laurent Corso, dirigeant du réseau Sur-Mesure Menuiseries. Il s’agit d’une valeur ajoutée pour ces derniers qui s’assurent ainsi d’une prestation de qualité, du conseil à la pose ». En plein développement, le réseau compte aujourd’hui 73 magasins répartis dans toute la France, dont le petit dernier situé à un jet de Saint-Etienne, à Saint-Chamond (42). GF Sur-Mesure vient en effet de rejoindre l’enseigne et propose tout type de menuiseries extérieures telles que les portes, les fenêtres, les volets, les portes de garage…, en PVC et en aluminium. Troisième enseigne Sur-Mesure Menuiserie dans la Loire, l’établissement se situe dans un magasin en partenariat avec le fabricant de portail MD production. « Faire partie d’un réseau national tel que Sur-Mesure Menuiseries présente plusieurs avantages, indique le gérant de GF Sur-Mesure. Nous pouvons proposer un large choix de références à nos clients et ce au meilleur prix. C’est également rassurant pour nous de bénéficier du soutien et de l’expérience du réseau au quotidien et c’est un gage de qualité supplémentaire pour nos clients ».