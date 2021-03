Sur-Mesure Menuiserie poursuit son expansion en Paca

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Négoce bois Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Provence-Alpes-Côte d'Azur Supprimer Valider Valider

Le réseau de l’enseigne du groupe Magdeleine, spécialisée sur la rénovation, vient d’intégrer trois nouveaux affiliés.

Sur-Mesure Menuiserie, enseigne fondée en 2010 par le groupe Magdeleine (propriétaire aussi du réseau La Maison du menuisier) et constituée que de menuisiers, poursuit son développement en France. Depuis le début de l’année 2021, elle vient d’intégrer trois nouveaux adhérents, tous implantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA): Design Menuiseries situé à Salon-de-Provence (13), Iso et Fenêtre à Saint-Mitre-Les-Remparts (13) et Hugon Fermetures à Peymeinade (06).

Le réseau compte aujourd’hui près de 70 magasins en France soit 10 de plus qu’à fin 2019. Pour rappel, l’objectif de Sur-Mesure Menuiserie est de disposer d’un parc 100 unités d’ici à 2022.