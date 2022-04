Sur les routes de la mobilité électrique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Mobilité Supprimer bornes de recharge Supprimer France Supprimer Collectivités locales Supprimer Infrastructures Supprimer Transition énergétique Supprimer Valider Valider

Sommaire du dossier Mobilité électrique 1/5 : la recharge métamorphose les parkings

Le boom du marché des véhicules électriques accélère le déploiement du réseau de bornes de recharge, partout où la voiture individuelle circule en masse : les grands axes autoroutiers, les parkings publics, les garages résidentiels, et jusqu’aux portes des hypermarchés. A côté des compagnies pétrolières ou des grands énergéticiens, de nouveaux acteurs émergent.

Mais cette partie visible de la transition vers la mobilité électrique cache les grandes manœuvres en préparation pour décarboner le fret routier : un peu plus lointaine, cette perspective requiert des arbitrages immédiats et des investissements massifs, pour sortir le transport de son statut de dernier de la classe, à l’école de l’économie décarbonée. Ce deuxième front conditionne l’atteinte des objectifs français et européens de neutralité carbone. Au-delà de l’abandon des ressources fossile, le bouleversement en cours peut-il changer le rapport à la mobilité du quotidien, au profit d’une approche mutualisée ? Aux franges des métropoles où se focalise la dépendance à la voiture individuelle, les urbanistes qui ouvrent cette voie clôtureront le voyage dans lequel LeMoniteur.fr vous emmène tout au long de cette semaine.