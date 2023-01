Supervan débauche une spécialiste de la logistique de chez Amazon

Supervan annonce la nomination de Salomé Haliouna à la tête de son département opérations afin de soutenir sa croissance sur le marché français. Cette diplômée de l’École Polytechnique Féminine est une ex-Amazon. Chez le géant de l’e-commerce et de la logistique, elle a notamment lancé un service de transport sur un nouvel entrepôt en région parisienne avant de rejoindre le siège français au service Sales & operations planning (planification sur le dernier kilomètre) puis d’intégrer la division européenne d’AVS (Amazon vendor services). Elle était notamment chargée « d’évaluer et d’optimiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement pour un portefeuille de fournisseurs de renom (L’Oréal, Revlon, Reckitt ou encore PRH), et d’établir des plans d’actions pour les aider à optimiser leurs processus logistique avec Amazon. »