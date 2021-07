Suivez MID 2021 en vidéo !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moniteur Innovation Day Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Valider Valider

Le monde de la construction se donne rendez-vous le mardi 6 juillet pour le Moniteur Innovation Day. Une édition à suivre en vidéo sur notre site.

La Seine Musicale s’apprête à accueillir le Moniteur Innovation Day, l’événement entièrement dédié à l’innovation dans le secteur de la construction. Des centaines de participants sont attendus sur l’Ile Seguin, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Pour ceux qui ne pourraient pas s’y rendre, le site LeMoniteur.fr propose de suivre, en direct ou en replay, toutes les interventions de cette journée. Pour profiter de ces contenus vidéo, il suffit de s'inscrire sur cette page.

Cette journée verra se succéder différentes séquences, qui toutes bénéficieront d’une captation vidéo qui permettra de les voir (et les revoir) sur notre site.

D’abord, la plénière du matin donnera la parole à Jakob Sand, architecte associé à l’agence BIG et à 10 dirigeants de la construction française qui proposeront leur vision de la ville en 2040.

Ensuite, des ateliers feront la part belle aux retours d’expérience concernant les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Ils seront répartis en trois parcours parallèles : le premier concernera le bâtiment et l’immobilier, le second l’aménagement et les mobilités et le troisième le chantier et la conception.

Enfin, la journée se poursuivra par deux séquences majeures. La MID Tech nous offrira d'abord une plongée dans le monde des start-up de la Construction Tech. Ensuite, les problématiques des territoires seront au coeur de la séance plénière de clôture.