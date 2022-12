Sud-Ouest Matériaux passent sous pavillon Point.P

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) poursuit son travail de rationalisation de ses réseaux d’agences. La filiale de Saint-Gobain annonce le changement d’enseigne de Sud-Ouest Matériaux. Intégré depuis 2008 au sein de SGDB France et rattaché à Point.P, le négoce généraliste passe sous pavillon Point.P. Implanté l’Est de Bordeaux, il compte cinq agences à Grezillac, Créon, Saint-Loubès, Sauveterre et Branne. Un changement qui permet à Point.P de renforcer son maillage dans la région Nouvelle-Aquitaine avec 145 unités. « Passer les agences Sud-Ouest Matériaux sous la bannière unique de Point.P garantit à l’ensemble de nos clients l’accès à une offre large, à un réseau proche de leurs chantiers et à notre site web pointp.fr. Pour eux, c’est un véritable atout au quotidien pour mener à bien leurs chantiers », explique dans un communiqué Nicolas Godet, le directeur général de Point.P.