Struktur, un bardage bois aux finitions étonnantes

Spécialiste des produits bois pour l’intérieur et l’extérieur, Protac lance un bardage bois en deux aspects à fort caractère, évoquant le naturel et le retour aux sources.

L’engouement actuel pour le bois brut, flotté ou de récupération a été entendu par le fabricant Protac, qui propose un nouveau bardage en deux aspects singuliers, brut de sciage et bois brûlé, ce dernier s’inspirant de la technique japonaise de bois brûlé Shou Sugi Ban. En épicéa de Scandinavie certifié PEFC, Struktur répond à une classe d’emploi 3 et bénéficie d’un traitement certifié CTB B+ garanti 10 ans ainsi que d’une finition au saturateur translucide à base d’eau non filmogène et anti-UV.

La palette de coloris se décline en quatre variations de gris : brut de sciage étain, brut de sciage inox, bois brûlé titane, bois brûlé charbon. Deux profils distincts sont proposés : le premier, Inca (20 x 125 mm), à rainure et languette 4 faces, au montage simple et rapide en pose verticale ou horizontale ; le second, Börd (19 x 145 mm), à profil brut et arêtes vives, spécialement développé pour cette gamme. Ce dernier requiert une pose verticale à claire-voie et un double pointage pour être conforme au DTU 41.2.