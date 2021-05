Strasbourg : Turenne Hôtellerie va rénover Le Pax

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux de transformation Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Turenne Hôtellerie a pour projet de transformer Le Pax en un véritable lieu de vie.

La filiale de Turenne Groupe, Turenne Hôtellerie, a finalisé le rachat de l’hôtel-restaurant Le Pax. Cet établissement indépendant trois étoiles se situe au cœur du marché local de Strasbourg (Bas-Rhin), à proximité de la Petite France (quartier du centre historique de Strasbourg, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988) et de la gare, une adresse idéale pour lancer de nouvelles activités.

Grâce à cette acquisition, Turenne Hôtellerie va se lancer dans l’hôtellerie lifestyle (type d’hôtellerie misant sur la convivialité, sur l’accessibilité de la technologie, sur l’émotion et sur la polyvalence) en transformant Le Pax en un lieu à la fois festif, chaleureux, apaisant et dynamique. Les travaux de rénovation seront centrés sur la transformation et la modernisation de l’hôtel. Ils concernent notamment l’aménagement des services généraux (hall de réception, local pour garder les bagages, etc.) et des chambres afin d’intégrer des prestations inédites. À terme, Le Pax deviendra un lieu de vie par excellence, de rencontre et de partage entre les touristes et les habitants locaux.

« Nous voulons insuffler un vent de modernité au Pax qui présente du potentiel pour correspondre à l’offre lifestyle que nous souhaitons proposer, à travers l’activité de restauration notamment et de nombreux services pour correspondre aux attentes de tous », a confié Gianni Facchini, directeur de l’hôtel.