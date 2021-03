Strasbourg : travaux de refonte des bains municipaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux sur existant Supprimer Valider Valider

Dans le Bas-Rhin, le projet de refonte des bains municipaux de la Neustadt est l’un des nombreux programmes qui vont marquer Strasbourg cette année.

Les bains municipaux de Strasbourg (Bas-Rhin), construits au début du XXe siècle au cœur de la Neustadt, constituent un ensemble patrimonial inscrit aux Monuments historiques. Depuis 2020, ils font l’objet d’une refonte d’envergure alliant modernité et histoire. Ce projet consiste à restaurer soigneusement les espaces extérieurs historiques, et à adapter l’établissement aux normes et aux usages contemporains. Il prévoit notamment une nouvelle offre axée sur le bien-être, la détente et la santé, avec l’aménagement d’une douche de glace, d’une salle de sport et d’un bassin de balnéothérapie. Les bains romains, les saunas et les hammams seront conservés.

Les travaux, pilotés par la SPL Deux-Rives, entrent actuellement dans la dernière phase, qui consiste à poser une aile réservée à la future « Maison du sport-santé ». Celle-ci devra permettre le développement du « sport sur ordonnance ». Si tout se passe comme prévu, les bains municipaux de Strasbourg devraient rouvrir vers la fin de l’année 2021.