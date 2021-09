Strasbourg : réaménagement de la place Henri-Will au Neudorf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Valider Valider

Les travaux de la place Henri-Will au Neudorf, d’un montant global estimé à 1,4 M€, se sont achevés cet été.

Le réaménagement de la place Henri-Will dans le quartier du Neudorf à Strasbourg (Bas-Rhin) s’est terminé après un an de travaux. Ce lieu a depuis longtemps fait l’objet de stationnement sauvage. Son aménagement visait donc sa réappropriation par les résidents du quartier. Le projet s’est appuyé, d’ailleurs, sur les attentes de ces derniers.

Commencés en 2020, les travaux ont porté sur la valorisation d’environ 3 ha de nature et d’aire de jeux, entourés par un patrimoine architectural. Ils ont permis d’élargir le parc en supprimant le rond-point central, d’aménager des promenades à travers la végétation et de renaturer les pieds d’arbres existants. Les jeux pour enfants ont été également repensés. À cela se sont ajoutées la création d’un parcours sportif et sénior, et la mise en place de nouvelles placettes.

Notons que la continuité des deux ailes du parc et la redéfinition de ses limites comptaient parmi les grands enjeux du projet.