Strasbourg : ouverture de la future halle gourmande du Marché-Gare au printemps 2022

À Strasbourg, le Marché-Gare accueillera en 2022 une halle de 1 000 m² dédiée à la vente aux particuliers.

La première pierre du chantier de la future halle ouverte au grand public au Marché-Gare de Strasbourg (Bas-Rhin) a été posée en janvier 2020. Si sa livraison était prévue pour cette année, elle a été retardée par la crise sanitaire. Les travaux ne faisant que commencer, il faudra attendre le printemps 2022 pour profiter de ce nouvel espace public.

Selon Jean-Paul Auguste, président de la société Géraux, gérant du site, « l’idée est de pouvoir accueillir les grossistes du marché d’intérêt national qui vendaient déjà un peu au détail et de construire une halle dédiée aux particuliers pour séparer les flux. Mais aussi d’atteindre un public nouveau et d’élargir la variété des produits, notamment locaux, qui seront proposés » (Strasbourg.eu magazine juillet-août 2021). Le coût de cet aménagement est estimé à 3 M€.

Notons que le Marché-Gare – également appelé « Marché d’Intérêt National (MIN) » – de Strasbourg s’étend sur une surface de 15 ha, dont 60 000 m² d’entrepôts réfrigérés. Il regroupe une quarantaine d’opérateurs, dont des grossistes en épicerie, en fromage, en vin, en fruits et légumes, etc. Ce site constitue la plus grande plateforme de commerce de produits locaux de la ville.