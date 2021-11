Strasbourg : les bains municipaux rouvriront le 8 novembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Valider Valider

Les travaux arrivant à leur terme, le public pourra de nouveau avoir accès aux bains municipaux de Strasbourg.

Deux ans de travaux auront été nécessaires à la rénovation des bains municipaux de Strasbourg (Bas-Rhin). Comme annoncé par l’Eurométropole, cet établissement sera de nouveau ouvert au public à partir du 8 novembre 2021.



Pour rappel, un groupement d’entreprises, mené par Eiffage Construction Alsace, a procédé à diverses opérations de restauration au sein de l’édifice. Le grand bassin et le petit bassin ont notamment été réhabilités. Un espace bien-être a aussi été créé. Celui-ci est composé d’un jacuzzi, de deux saunas (à l’intérieur et à l’extérieur), ainsi que d’un bassin balnéo de plein air en plus d’un jardin de fraîcheur. Du côté de l’ancienne chaufferie, un espace fitness, un espace cuisine et un espace extérieur ont été créés. Ce dernier a été aménagé pour accueillir des animations culturelles et sportives.



Un budget de 40 M€ a été mobilisé pour réaliser l’ensemble des travaux. En vue de l’inauguration du nouvel établissement, la Ville de Strasbourg a prévu des journées de visite les 3, 4 et 5 novembre.