Strasbourg : le groupement Rabot Dutilleul Construction assurera la rénovation de la cité Gaujot

Le projet de rénovation de la cité administrative de Strasbourg, dite « Gaujot », est confié au groupement Rabot Dutilleul Construction.

Après la pose de la première pierre le 30 novembre dernier, les travaux de rénovation de la cité de Strasbourg (Bas-Rhin), dite « Gaujot », ont officiellement démarré. Le projet, confié au groupement mené par Rabot Dutilleul Construction, porte sur la rénovation des bâtiments historiques de la cité et la construction d’un nouvel immeuble de bureaux. L’étude architecturale est assurée par Oslo Architecture et Rey-de Crécy. Sur les onze bâtiments sur place, cinq d’entre eux feront l’objet d’une réhabilitation complète et les six restants seront rénovés en site occupé. L’opération inclut également la construction de deux bâtiments neufs d’une surface de 6 200 m². Ces derniers accueilleront les nouveaux agents des services de l’État.

Les travaux à effectuer vont durer 27 mois et consisteront à optimiser les performances énergétiques et le confort des lieux de travail de chaque bâtiment. Pour cela, Rabot Dutilleul Construction doit garantir le renforcement de l’isolation des bâtiments en installant un nouveau système de chauffage et d’éclairage. Les bâtiments neufs vont être reliés au réseau de chaleur urbain. Afin de compléter ce système énergétique, des panneaux solaires seront mis en place. L’État a octroyé une enveloppe de 54,7 M€ dans la rénovation de cette cité administrative, dont la livraison est programmée en 2023.