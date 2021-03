Strasbourg : le Basket-Center sera finalement ouvert en septembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Sport Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction du Basket-Center, à Strasbourg, devraient être achevés d’ici septembre prochain.

La réalisation du Basket-Center, à Strasbourg (Bas-Rhin), suit son cours. La charpente métallique vient d’être installée le jeudi 11 mars 2021. Au terme d’une visite du chantier, Denis Oehler, le président du comité départemental de basket-ball du Bas-Rhin, a déclaré : « On va s’installer pour 45 ans, on n’est pas à quelques semaines près ! L’important, c’est que ce soit accessible dès la rentrée universitaire et pour l’hiver. »

Le nouveau complexe est établi sur 3 000 m2 de terrain. « Seront disponibles une salle de musculation et de préparation physique, un espace détente et bien-être comprenant un sauna et un espace de massage… Il y aura aussi un restaurant. On va même cultiver quelques herbes et légumes sur la terrasse végétalisée pour ce restaurant », confie Mathilde Metz, responsable de la communication du comité départemental de basket-ball du Bas-Rhin.