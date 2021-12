Strasbourg : le Basket Center a été inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

La cérémonie d’inauguration du Basket Center de Strasbourg s’est déroulée le 20 novembre 2021.

Le Basket Center de Strasbourg (Bas-Rhin) a été inauguré le 20 novembre 2021. Cet équipement sportif, désormais ouvert au public, est destiné à toutes les catégories de pratiquants (particuliers, licenciés et non-licenciés). Il dispose de six demi-terrains répartis sur une surface totale de 3 000 m2. À cela s’ajoutent un coin spa-massage, un mur d’escalade et un restaurant, ainsi qu’une salle de musculation, de préparation physique, de kiné et de cryothérapie (traitement par le froid). Une salle de réunion, un espace de coworking et des bureaux ont également été aménagés au sein du bâtiment. L’ensemble représente un investissement de 5 M€, porté par le comité départemental du Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg, la Région Grand Est, la collectivité européenne d’Alsace et l’Agence nationale du sport.

Précisons que le nouveau Basket Center a été conçu afin de favoriser la pratique du basket 3 x 3. Avec l’intégration de cette discipline aux Jeux olympiques, le Département espère que ce nouveau complexe servira à la préparation des équipes qui participeront aux JO de 2024.