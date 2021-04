Strasbourg : lancement d’un appel aux dons pour la restauration de la Chapelle de la Rencontre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Le projet franco-allemand valorisant la Chapelle de la Rencontre, à Strasbourg, fait l’objet d’une campagne de collecte de fonds.

Dans le cadre du projet urbain « Deux Rives » porté par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la Chapelle de la Rencontre, située dans le quartier du Port du Rhin, à Strasbourg (Bas-Rhin), va être restaurée. Le projet de rénovation de l’édifice, construit en 1948, vise à faire de la chapelle le premier lieu de culte franco-allemand. Étant un lieu symbolique de la réconciliation franco-allemande, la Chapelle de la Rencontre fera l’objet de travaux de réhabilitation d’envergure. Les travaux vont durer une année et se concentreront notamment sur le chœur (la partie du plan d'une église où se trouve l’autel), les murs, les dalles en plastique, l’électricité et le chauffage du bâtiment. Le montant global de la restauration de l’église est évalué à 750 k€. Un montant de 400 k€, octroyé par l’État et des donateurs, a déjà été récolté. Pour pouvoir boucler le projet d’ici 2023, un appel aux dons est lancé, et des demandes de subventions seront adressées aux collectivités territoriales.

Le pilotage de ce projet bilingue et transfrontalier est confié à un groupe franco-allemand regroupant les paroisses Saint-Matthieu et Kehl. Il est soutenu en particulier par Gérard Larcher, président du Sénat, et Wolfgang Schäuble, président de la chambre basse du Parlement allemand. Ce futur lieu de culte franco-allemand sera géré par une équipe de pasteurs de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, et de l’Église protestante de Bade (Allemagne).