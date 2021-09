Strasbourg : la transformation de l’ancienne manufacture des tabacs à La Krutenau est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux de transformation Supprimer Valider Valider

Le réaménagement de la manufacture des tabacs, dans le quartier de La Krutenau, à Strasbourg, a commencé.

Un pôle de restauration et de vente de produits bio locaux remplacera l’ancienne manufacture des tabacs située dans le quartier de La Krutenau, à Strasbourg (Bas-Rhin). Un réaménagement du site est notamment en cours jusqu’en 2023. Le projet est porté par une société coopérative d’intérêt collectif comptant 43 producteurs et productrices locaux.

Une fois transformé, le nouveau site deviendra un pôle dédié à l’agriculture biologique. Il abritera un magasin qui proposera différents produits de la ferme (pain, fruits, légumes, viande, miel, vin, etc.). À cela s’ajouteront un espace pédagogique, quatre terrasses, dont une sur le toit du bâtiment, et un pôle de restauration composé d’un restaurant et d’un snacking paysan. Ces établissements proposeront des plats tels que de la pizza et des tartes flambées, ainsi que des menus bistronomiques (mélange de bistro et de cuisine gastronomique). Ils seront préparés dans les fermes selon un esprit de transformation rapide des produits bruts.