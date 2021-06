Strasbourg : la construction du centre de formation des Compagnons du Devoir et du Tour de France a débuté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

La pose de la première pierre du nouveau centre de formation des Compagnons du Devoir et du Tour de France a été effectuée en mai dernier.

Le chantier du nouveau centre de formation des Compagnons du Devoir à Strasbourg (Bas-Rhin) a débuté depuis un peu moins d’un mois. La pose de la première pierre a eu lieu le 17 mai 2021. Elle a été réalisée par Roland Ries, maire de la ville, Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace, et Jean Rottner, président de la Région Grand Est.

La fin des travaux est prévue pour 2022. Le nouvel établissement comprendra les ateliers des pôles bâtiment et aménagement, bois, énergies, enveloppe et couverture, fer et goût. Il disposera aussi d’un studio numérique, d’un fablab (laboratoire de recherche, de partage et d’entraide pour les jeunes, en particulier pour ceux qui sont passionnés par les nouvelles technologies) et d’un espace de conférence. Une cinquantaine de nouveaux logements étudiants y sera ajoutée dans le cadre de l’extension de la maison des Compagnons existante.

Une enveloppe de 18,5 M€ est allouée à la réalisation du projet. Le financement inclut des participations de la Région Grand Est (5,3 M€), de la Collectivité européenne d’Alsace (1,2 M€), de l’Eurométropole de Strasbourg (1 M€) et de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin (0,5 M€).