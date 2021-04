Strasbourg : l’ancien hôpital militaire de Lyautey, au Neuhof, laissera place à un collège et à des logements sociaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux de transformation Supprimer Valider Valider

Les locaux de l’ancien hôpital militaire de Lyautey, au Neuhof, font l’objet d’un projet de reconversion. Ils deviendront un collège et des habitations.

L’Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) veut s’engager dans des travaux de transformation de l’ancien hôpital militaire Lyautey, au Neuhof. Ils consistent à créer le nouveau collège du Neuhof, à réhabiliter le bâtiment d’honneur, à aménager de nouveaux espaces publics (un jardin public et une voie pour les déplacements doux) et à construire 80 logements en accession sociale et libre. Le bâtiment d’honneur réhabilité et le nouveau collège sont attendus respectivement en 2023 et 2024. Les nouveaux logements et les locaux destinés à l’accueil de la petite enfance, quant à eux, devraient être livrés en 2026.

Les premiers travaux de déconstruction et de dépollution des sols seront menés par l’Établissement Public Foncier d’Alsace (EPFA). Ce dernier a par ailleurs été mandaté par l’Eurométropole de Strasbourg et le ministère des Armées pour signer l’acte d’acquisition des bâtiments. Il a déboursé 1,62 M€. « Nous voulons valoriser notre propre patrimoine et optimiser le foncier », partage Suzanne Bolly, deuxième adjointe à la mairie de Strasbourg, en charge notamment de la ville résiliente et du suivi du plan local d’urbanisme.