Strasbourg : extension du réseau de chaleur vers Schiltigheim

Des travaux d’extension du réseau de chaleur vers Schiltigheim sont en cours. La première phase s’étalera jusqu’en janvier 2022.

Dans le cadre du prolongement du réseau de chaleur bas carbone du Wacken vers Schiltigheim, le concessionnaire du réseau de chaleur Eco2Wacken, situé à Strasbourg (Bas-Rhin), effectue des travaux d’extension. La première phase a commencé mi-novembre et se terminera en janvier 2022. Le chantier concerne l’axe M2350 assurant la jonction avec l’autoroute A35, entre la rue Alice-Mosnier et le carrefour avec les avenues Herrenschmitt et Pierre-Mendès-France. Quant à la deuxième phase, elle se déroulera de début décembre à fin mars 2022 avenue Pierre-Mendès-France. De février à avril 2022, le chantier abordera l’avenue Contades.

Cette extension du réseau de chaleur du Wacken vers Schiltigheim a pour objectif d’alimenter en énergie renouvelable de nouveaux quartiers d’habitation et bâtiments tertiaires.

Rappelons que la délégation de service public de l’Eurométropole de Strasbourg a confié à Eco2Wacken le réseau de chaleur du quartier du Wacken pour 25 ans. Ses missions consistent à fournir à ses clients la chaleur nécessaire à la production de chauffage et d’eau chaude.