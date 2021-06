Strasbourg : deux des quatre tours des Ponts-Couverts en rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

Des travaux de rénovation viennent de débuter sur deux des quatre tours des Ponts-Couverts, à Strasbourg.

Les tours des Ponts-Couverts, à Strasbourg (Bas-Rhin), sont des monuments historiques et emblématiques de la ville. Leur construction, dans le but de défendre la cité, remonte au XIIIe siècle. Ces hauts édifices constituent de rares vestiges de cette époque.

Des études ont été menées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Grand Est dans le cadre d’un programme global de travaux d’entretien et de restaurations des tours. Elles ont mis en évidence la détérioration des tours Altenheim et Heinrich. Pour chacune d’elles, l’Eurométropole, l’initiateur du projet, prévoit la réparation de quelques marches d’escaliers en bois en vue de sécuriser les lieux. La mise en place de grilles de protection au niveau des ouvertures sera également programmée. De plus, le plancher fera l’objet d’une restauration. Une reprise de la couverture et de la charpente est aussi prévue dans la tour Heinrich.

Parallèlement à ces travaux, les fouilles et les études archéologiques se poursuivent dans les quatre tours afin de mieux connaître ce patrimoine. Notons que ces tours servirent de prisons à la Ville de Strasbourg depuis la fin du Moyen Âge jusqu’en 1823. La majorité des cellules, datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, sont incroyablement conservées.