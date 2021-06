Strasbourg : début des travaux de rénovation de la cité administrative cet automne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’État va consacrer près de 55 M€ à l’agrandissement et à la rénovation de la cité administrative de Strasbourg.

La cité administrative de Strasbourg (Bas-Rhin) fera bientôt l’objet de travaux de rénovation et d’agrandissement d’envergure. L’État va engager près de 55 M€ pour les travaux, qui débuteront cet automne et dont la livraison est estimée fin 2023.

Le projet prévoit la réhabilitation complète des sept immeubles de la cité. Ces derniers seront restructurés dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des agents et l’accueil du public, mais surtout pour réduire la consommation d’énergie, grâce à la mise en place de sources de production d’énergies renouvelables. Un nouveau bâtiment avec une emprise au sol minimale est en outre programmé pour accueillir 600 agents supplémentaires. À cela s’ajouteront un restaurant et une crèche. Par ailleurs, le projet vise l’intégration de surfaces végétalisées et le traitement paysager de l’ensemble du site.

Selon la préfecture, la rénovation de la cité administrative de Strasbourg contribue à la relance économique locale.