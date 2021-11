Strasbourg : bientôt la fin du chantier au niveau du pont Royal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Strasbourg, le réseau de chaleur continue sa progression. Des travaux sont en cours au niveau du pont Royal.

Les travaux du réseau de chaleur au niveau du pont Royal de Strasbourg (Bas-Rhin) se poursuivent. Ils ont commencé début septembre et devraient se terminer d’ici quelques jours. L’exécution de ces travaux a été confiée aux services énergétiques du groupe ÉS, qui exploite les plus importants réseaux de chaleur de l’Eurométropole de Strasbourg.

Ce chantier concentre en un même lieu (le pont Royal) la complexité des installations des services énergétiques, pour que le réseau de chaleur de l’Esplanade puisse desservir trois clients d’ÉS Services Énergétiques, à savoir : l’Hôtel des Postes, l’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement (ENGEES), ainsi que le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) Gallia. Selon le responsable de l’exploitation des réseaux de chaleur du groupe ÉS, il s’agit notamment d’une extension qui se veut à la fois calibrée pour les abonnés actuels et ceux à venir.

Notons qu’à Strasbourg, il existe trois grands réseaux de chaleur : ceux de l’Elsau, de Hautepierre et de l’Esplanade. Concernant ce dernier, 70 % de l’énergie produite est issue d’une chaufferie de biomasse.